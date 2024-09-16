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Стало відомо місце проведення передсезонних тестів Формули-1 у 2025 році

Андрій Яросименко — 16 вересня, 13:17
Стало відомо місце проведення передсезонних тестів Формули-1 у 2025 році
Формула-1

Передсезонні тести Формули-1 у 2025 році традиційно проходитимуть у Бахрейні.

Про це повідомляє FIA.

Починаючи з 2009 року на автодромі шість разів проходили передсезонні тести, поєднання високих і низьких швидкісних поворотів і дві довгі прямі дозволяють командам Формули-1 перевірити свої машини та зібрати максимум даних та старті сезону.

Міжнародний автодром Бахрейну був першим автодромом на Близькому Сході, який прийняв Формулу-1, це сталося у 2004 році.

Сезон-2025 стане 75, ювілейним для "королівських перегонів". Він розпочнеться в Австралії, а кінець гоночного сезону запланований на Гран-прі Абу-Дабі – 5-7 грудня. Передсезонні тести пройдуть з 26 по 28 лютого.

Зазначимо, раніше Формула-1 опублікувала календар спринтів та повний список гонок на сезон-2024.

Нагадаємо, перемогу на 17 етапі, Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.

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