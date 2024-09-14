Леклер переміг у кваліфікації Гран-прі Азербайджану-2024

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв кваліфікацію до Гран-прі Азербайджану-2024 Формули-1. Для нього — це четвертий поул у Баку.

Другим фінішував Оскар Піастрі з Макларен, третім став Карлос Сайнс з Феррарі.

Зазначимо, що гонщик Макларен Ландо Норріс, який наразі займає другу позицію у загальному заліку пілотів, через помилку вибув після першого сегменту кваліфікації та буде стартувати із 17-го місця.

Гонка відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок — о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, сенсаційну перемогу на 16-му етапі Формули-1 — Гран-прі Італії, здобув гонщик Феррарі Шарль Леклер.