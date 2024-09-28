Ферстаппен: Ріккардо довів, що він чудовий гонщик Формули-1

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен відреагував на відхід Даніеля Ріккардо з РБ та Формули-1 загалом.

Його слова передає RacingNews365.

"Даніель – чудовий хлопець. Я думаю, що він довів, що є чудовим гонщиком Формули-1. Мало того, він мій друг. В цілому, ніколи не приємно опинитися в такому становищі, але з іншого боку, не думаю, що він повинен себе жаліти. Іноді на певних етапах кар'єри все може йти не так, як ти хочеш. Але ви все одно досягли набагато більшого, ніж будь-хто міг би мріяти у своєму житті", – заявив Ферстаппен.

Зазначимо, що певний час Ферстаппен та Ріккардо були напарниками у болідах Ред Булл, та загалом мають дуже хорошу дружбу.

Після Гран-прі Сінгапуру стався дотепний момент, коли нідерландець подякував Ріккардо за те, що той встановив найшвидше коло, та не дав Ландо Норрісу забрати ще один заліковий бал у свій актив.