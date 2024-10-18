Ферстаппен розкритикував звільнення Ріккардо

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що Даніель Ріккардо заслуговував на краще звільнення з РБ.

Його слова передає RacingNews365.

"Думаю, для мене, для Даніеля було цілком зрозуміло, що це була остання гонка. Зі свого боку, я думаю, що це можна було б вирішити трохи інакше. Прикро йти так, він навіть не зміг сказати про свій відхід. Даніель багато зробив для всіх. Він вигравав гонки. У нього були неймовірні заїзди. Думаю, він заслуговував на кращий супровід в останньому Гран-прі", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що певний час Ферстаппен та Ріккардо були напарниками у болідах Ред Булл, та загалом мають дуже хорошу дружбу.

Після Гран-прі Сінгапуру стався дотепний момент, коли нідерландець подякував Ріккардо за те, що той встановив найшвидше коло, та не дав Ландо Норрісу забрати ще один заліковий бал у свій актив. До слова, напередодні стало відомо, що з наступного сезону пілоти Формули-1 не отримуватимуть додатковий бал за найкраще коло під час гонки.

Нагадаємо, Ріккардо достроково покинув РБ та оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Його місце в команді займе 22-річний новозеландець Ліам Лоусон.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.