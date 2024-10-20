Ферстаппен: Ми внесли деякі зміни в машину, чекаємо на позитивний результат

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про зміни в боліді перед кваліфікацією Гран-прі США в Остіні.

Його слова передає RacingNews365.

"Я втратив багато часу в першому заїзді в 19-му повороті. Це прикро. Ми знали, що у нас є ще одна спроба, але, на жаль, я не зміг завершити коло. Інакше у нас були б хороші шанси на поул-позицію. Так іноді буває. Проте, ми опинилися в першому ряду, і потенціал у нас був.

Здавалося, що ми були конкурентоспроможними. Ми внесли деякі невеликі зміни в машину, і вона знову почувалася добре. Сподіваюся, це також позитивно позначиться на гонці", – сказав Ферстаппен.