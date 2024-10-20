Норріс показав найкращий час, Ферстаппен стартуватиме другим: результати кваліфікації Гран-прі США
Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 у США. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс. Його результат: 1:32.330.
Друге місце посів Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, який показав час 1:32.361. Пілот Феррарі Карлос Сайнс із часом 1.32.652 став третім.
Варто зазначити, що Ферстаппен мав найкращий результат у першій та другій сесії.
В останню хвилину кваліфікації Ландо Норріс та Макс Ферстаппен боролися за поул, але через аварію Джорджа Рассела був піднятий жовтий прапор, тому останнє коло не пішло у залік пілотам.
Результати кваліфікації Гран-прі США:
- Ландо Норріс (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Шарл Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
Нагадаємо, що спринт Гран-прі США виграв Ферстаппен. Норріс фінішував лише третім. Між ними вклинився представник Феррарі Карлос Сайнс.
Головна гонка цього вікенду запланована 20 жовтня, початок – о 22:00 за київським часом.
Напередодні пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.