Норріс показав найкращий час, Ферстаппен стартуватиме другим: результати кваліфікації Гран-прі США

Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 у США. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс. Його результат: 1:32.330.

Друге місце посів Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, який показав час 1:32.361. Пілот Феррарі Карлос Сайнс із часом 1.32.652 став третім.

Варто зазначити, що Ферстаппен мав найкращий результат у першій та другій сесії.

В останню хвилину кваліфікації Ландо Норріс та Макс Ферстаппен боролися за поул, але через аварію Джорджа Рассела був піднятий жовтий прапор, тому останнє коло не пішло у залік пілотам.

Результати кваліфікації Гран-прі США:

Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) Шарл Леклер (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) П'єр Гаслі (Альпін) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Кевін Магнуссен (Хаас) Серхіо Перес (Ред Булл)

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris' first flying lap is good enough for pole after George Russell's crash late in Q3 brought out the yellow flags #F1 #USGP pic.twitter.com/DgQ2DXKM4i — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR SUNDAY'S UNITED STATES GRAND PRIX!!!



Max Verstappen will start on the front row with the McLaren driver, Carlos Sainz finishes qualifying in P3.#F1 #USGP pic.twitter.com/lxjFk85kWB — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Нагадаємо, що спринт Гран-прі США виграв Ферстаппен. Норріс фінішував лише третім. Між ними вклинився представник Феррарі Карлос Сайнс.

Головна гонка цього вікенду запланована 20 жовтня, початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.