Simply lovely: Ферстаппен побив власний рекорд кола Нюрбургрингу під час дебюту в GT3

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен примудрився оновити рекорд кола на трасі Нюрбургринг Нордшляйфе, який належав йому самому.

Про це повідомляє RacingNews365.

Після здобуття ліцензії для виступу у серії класу машин GT3, Ферстаппен взяв участь у тестах дев'ятого етапу сезону NSL (Nurburgring Endurance Series), які проходили вчора, 26 вересня.

У своїй першій же практиці Ферстаппен побив рекорд кола, проїхавши його за 7 хвилин 45 секунд. Це на три секунди швидше, ніж попередній рекордний результат, який Макс встановив під час своїх перших неофіційних тестів на Нюрбургринзі у травні цього року. Тоді 27-річний нідерландець під псевдонімом "Франц Германн" встановив рекорд для машин GT3 (7 хвилин 48 секунд), про що він сам і розповів.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, Макс Ферстаппен взяв участь у першій в кар'єрі кваліфікації гонки на витривалість класу GT3.

І завдяки своєму дуже успішному результату він стартуватиме з високої позиції у гонці, яка проходитиме також сьогодні, 27 вересня. з 12:00 по 16:00 за київським часом.