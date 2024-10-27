Ферстаппен висловився про Гран-прі Мексики: Я не очікую чудес

Гонщик команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен не очікує феноменального виступу "червоних биків" на Гран-прі Мексики.

Його слова передає RacingNews365.

"Для мене кваліфікація була дуже важливою. Я намагався проїхати якомога більше кіл, і так, ми були позаду. Я маю на увазі, що машина почувалася не дуже добре, і все було дуже складно. Тож я знав, що кваліфікація буде важкою, але ми внесли деякі останні корективи. Все почало відчуватися краще, але бути на першому ряду – це неймовірний результат для нас.

Я не очікую чудес. Феррарі були дуже швидкими в Остіні. Звичайно, Макларен можливо, були не такими сильними того тижня, але в гонці, я думаю, вони все ще були конкурентоспроможними. Якщо ви подивитеся на останні кілька гонок, я не можу сказати, що все раптом піде дуже добре. Але, звісно, я завжди намагаюся витиснути з боліда максимум користі", – сказав чинний чемпіон.