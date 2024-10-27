Сайнс несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики

Пілот Феррарі Карлос Сайнс-молодший завоював поул-позишн на 20-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Мексики. Ця перемога у кваліфікації стала для нього шостою в кар'єрі та першою цього року.

Іспанському гонщику Скудерії вдалося продемонструвати кращий результат за лідера чемпіонату Макса Ферстаппена з Ред Булл, колишнього напарника Ландо Норріса та свого партнера по команді Шарля Леклера.

Гонка на автодромі імені братів Родрігес, що розташовується у Мехіко, відбудеться в неділю, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Стартова решітка Гран-прі Мексики-2024 Formula 1

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі США в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.