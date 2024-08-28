Директор Вільямс прокоментував заміну Сарджента у команді

Директор команди Вільямс Джеймс Воулз заявив, що заміна Логана Сарджента в середині сезону Формули 1 — це нелегке рішення, але воно потрібно їм.

Його слова передає видання Sky Sports.

"Замінити гонщика в середині сезону — це нелегке рішення, яке ми прийняли, але ми вважаємо, що це дає Вільямс найкращі шанси боротися за очки до кінця сезону. Ми щойно суттєво оновили машину, і нам потрібно максимізувати кожну можливість набрати очки в надзвичайно напруженій битві. Це, безсумнівно, неймовірно важко для Логана, який виклав усе, що міг, протягом свого перебування в команді, і ми хочемо подякувати йому за всю його наполегливу роботу та позитивний настрій. Він залишається талановитим гонщиком, і ми будемо підтримувати його, щоб він продовжив свою гоночну кар’єру в майбутньому", — сказав фахівець.

Нагадаємо, замість Сарджента у Вільямс виступатиме 21-річний пілот Франко Колапінто. Зазначимо, що чутки про заміну Сарджента поширювались вже давно. Пік активності припав на 24 серпня 2024 року, після аварії американця на третій практиці перед гонкою у Зандворті.

Тоді також з'являлась інформація, що на місце Логана претендує син легендарного гонщика Міхаеля Шумахера — Мік Шумахер. Серед претендентів фігурував пілот академії Ред Булл Ліам Лоусон.