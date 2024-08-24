Син Шумахера може замінити Сарджента у Вільямс

Син легендарного гонщика Міхаеля Шумахера Мік Шумахер може замінити Логана Сарджента у команді Вільямс.

Про це повідомляє Auto-motor-und-sport.

За інформацією джерела, після аварії американця на третій практиці Формули 1 перед кваліфікацією Гран-прі Нідерландів керівництво команди все більше схиляється до того, щоб замінити Логана. Якщо це має відбутися, то швидше за все, його замінять до Гран-прі Італії у Монці, яке заплановано на 1 вересня.

Зазначається, що Мік є одним із варіантів Вільямс щодо другого пілота, також на це місце розглядається Ліам Лоусон, якого Ред Булл можуть відпустити під короткостроковий контракт.

Нагадаємо, раніше директор Вільямс Джеймс Воулз заявив, що не хоче, щоб Логан покидав команду до кінця поточного сезону Формули 1. Зазначимо, що після 15 етапів, під час літньої перерви у Ф-1, Сарджент є одним з трьох пілотів без жодного очка у цьому сезоні, на рівні з пілотами Заубер Вальттері Боттасом та Чжоу Гуаньюй.

Найкращим результатом американця у цьому сезоні була 11 позиція на Гран-прі Великої Британії. Ситуація з перебуванням Логана у команді погіршилась після того, як Вільямс оголосили про перехід пілота Фераррі Карлоса Сайнса.

Додамо, що за команду у Формулі 4 дебютує українець Олександр Бондарев, який раніше прокоментував свій вибір.