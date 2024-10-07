Син Ральфа Шумахера просить матір не критикувати батька через гомосексуалізм

Син Ральфа Шумахера, Девід, розкритикував власну матір через те, що вона не залишить батька у спокої.

Про це пише A Bola.

Колишній пілот Формули-1 у липні зробив камінг-аут і заявив, що вже тривалий час зустрічається з хлопцем. Після цього його колишня дружина Кора Брінкман неодноразово піднімала цю тему в інтерв'ю та коментарях для ЗМІ, заявляючи, що відчуває себе використаною, адже у Ральфа були стосунки з чоловіками ще коли вони були у шлюбі.

Давид Шумахер, який зараз є пілотом Haupt Racing Team у змаганнях 2024 ADAC GT Masters незадоволений тим, що його мати досить часто говорить про це у спілкуванні з журналістами.

"Зазвичай я б не хотів публічно говорити про сімейні справи, тому що цим темам не місце в соціальних мережах. На жаль, моя мама, здається, думає інакше. Тепер настав час покласти цьому край: я просто хочу прожити своє життя в спокої та досягти своїх цілей, не питаючи весь час про те, у чому моя мати звинувачує мого батька. Мої батьки розлучилися в 2015 році, і моя мама погрожувала, що якщо я не буду жити з нею, вона зруйнує мою мрію в житті, тобто мою мрію бути гонщиком. Оскільки вона була не в тому психічному стані, щоб піклуватися про мене, і оскільки я не хотів рости в оточенні, де єдине, що має значення – це критика мого батька, я просто перестав хотіти бути біля неї. Був інцидент, коли вона хотіла забрати мене від мого батька проти моєї волі, і це настільки вийшло з-під контролю, що нам довелося викликати поліцію, оскільки вона не переставала бити мого батька. Постійні звинувачення на адресу мого батька, що він тільки погано відгукується про неї і вплинув на мене, не відповідають дійсності. Мій батько завжди робив усе можливе, щоб у мене були хороші стосунки з матір’ю.

Протягом багатьох років мій батько неодноразово переконував мене дати їй ще один шанс. Я завжди відмовлявся, тому що у мене немає бажання проходити все це ще раз – пробуджувати старі спогади і переживати той самий досвід. Те, як вона зараз поводиться, це абсолютна ганьба: мої батьки розлучені вже дев'ять років! Будь ласка, залиште нас у спокої і дайте нам жити своїм життям, ми також залишимо вас у спокої", – сказав 22-річний Девід.

49-річний Шумахер був пілотом команд Формули-1 з 1997 по 2007 рік. За кар'єру здобув 6 перемог на Гран-прі. Ральф – рідний брат Міхаеля Шумахера.