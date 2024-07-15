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Ральф Шумахер зробив камінг-аут

Владислав Уткін — 15 липня, 18:30
Ральф Шумахер зробив камінг-аут

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

49-річний німець опублікував про це пост в інстаграмі.

"Найпрекрасніше в житті — це коли поруч правильний партнер, з яким можна розділити все", — написав Шумахер під відповідним фото.

Зазначимо, що Ральф, який є молодшим братом семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, виступав за Джордан, Вільямс і Тойоту з 1997 по 2007 роки.

Раніше Ральф перебув у шлюбі з телеведучою Корою Брінкманн протягом 14 років.

Формула 1 Ральф Шумахер

Ральф Шумахер

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