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Ріккардо відповів на запитання щодо свого майбутнього у Формулі-1

Андрій Яросименко — 25 вересня, 07:59
Ріккардо відповів на запитання щодо свого майбутнього у Формулі-1
Даніель Ріккардо
Getty images

Пілот Формули-1 команди РБ Даніель Ріккардо не планує перезавантажувати кар'єру гонщика.

Його слова передає Planetf1.

"Очевидно, що минулого року був сенс виступати у статусі другого пілота, намагаючись повернутися в Ред Булл. Я думаю, що якби я знову зробив це, то не було б особливого сенсу. Я не збираюся починати кар'єру заново.

Мені 35, і я все ще демонструю той темп, який мав протягом багатьох років, але очевидно, що мені було важче робити це щовихідних. Можливо, це трохи вікова річ, адже конкуренція лише зростає.

Я не можу бути розчарований цим. Я щасливий, що колись міг це зробити, і це було дуже весело. І якщо це кінець, я хочу переконатися, що піду або покину спорт з хорошими спогадами про нього", – сказав Ріккардо.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

Зазначимо, що після того, як Даніель покинув Макларен наприкінці сезону 2022 року, він повернувся в Ред Булл як резервний пілот команди на початку 2023 року, а потім сів за кермо боліда РБ (тоді ще Альфа Таурі) у липні 2024 року.

Нагадаємо, головним претендентом на місце в команді є 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом Ред Булл.

Формула 1 Данієль Ріккардо Ред Булл

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