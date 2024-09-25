Ріккардо відповів на запитання щодо свого майбутнього у Формулі-1

Пілот Формули-1 команди РБ Даніель Ріккардо не планує перезавантажувати кар'єру гонщика.

Його слова передає Planetf1.

"Очевидно, що минулого року був сенс виступати у статусі другого пілота, намагаючись повернутися в Ред Булл. Я думаю, що якби я знову зробив це, то не було б особливого сенсу. Я не збираюся починати кар'єру заново.

Мені 35, і я все ще демонструю той темп, який мав протягом багатьох років, але очевидно, що мені було важче робити це щовихідних. Можливо, це трохи вікова річ, адже конкуренція лише зростає.

Я не можу бути розчарований цим. Я щасливий, що колись міг це зробити, і це було дуже весело. І якщо це кінець, я хочу переконатися, що піду або покину спорт з хорошими спогадами про нього", – сказав Ріккардо.