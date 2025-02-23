Стролл спростував намір залишити Формулу-1

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл спростував чутки у ЗМІ, згідно з якими він мав намір залишити Формулу-1 заради кар'єри у великому тенісі.

Про це повідомляє Talksport.

"Обережніше із тим, що ви читаєте. Я не вважаю себе дуже добрим тенісистом та взагалі не розумію, хто запустив ці чутки. Гадаю, це був Девід Крофт, хоча навіть не знаю, де він це взяв", – розповів Стролл.

Зазначимо, що Ленс є сином бізнесмена Лоренса Стролла, який володіє командою Астон Мартін.

Раніше повідомлялось, що Астон Мартін готовий дати Ферстаппену контракт на один мільярд фунтів, проте згодом цю інформацію спростував представник команди.