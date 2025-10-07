Чемпіон MotoGP зламав ключицю та пропустить найближчі Гран-прі
Марк Маркес
Motorsport
Легендарний мотогонщик Марк Маркес отримав серйозні травми під час падіння на Гран-прі Індонезії та пропустить декілька наступних змагань.
Про це повідомляє Autosport.
Після драматичного зіткнення з Безеккі, у пілота Дукаті діагностували перелом ключиці та розтягнення зв'язок. За висновками лікарів, гонщик пропустить Гран-прі Австралії та Малайзії – вони заплановані на 19 та 26 жовтня відповідно.
Сам пілот заявив, що травму вважає несерйозною та налаштований повернутись на мотоцикл до завершення сезону. Безеккі за підсумками інциденту уникнув будь-яких ушкоджень.
Зазначимо, що гонку в Індонезії виграв новачок MotoGP Фермін Альдегер.
Сам Маркес достроково став переможцем чемпіонату, фінішувавши другим в Японії.