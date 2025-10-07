Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Чемпіон MotoGP зламав ключицю та пропустить найближчі Гран-прі

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 08:29
Чемпіон MotoGP зламав ключицю та пропустить найближчі Гран-прі
Марк Маркес
Motorsport

Легендарний мотогонщик Марк Маркес отримав серйозні травми під час падіння на Гран-прі Індонезії та пропустить декілька наступних змагань.

Про це повідомляє Autosport.

Після драматичного зіткнення з Безеккі, у пілота Дукаті діагностували перелом ключиці та розтягнення зв'язок. За висновками лікарів, гонщик пропустить Гран-прі Австралії та Малайзії – вони заплановані на 19 та 26 жовтня відповідно. 

Сам пілот заявив, що травму вважає несерйозною та налаштований повернутись на мотоцикл до завершення сезону. Безеккі за підсумками інциденту уникнув будь-яких ушкоджень.

Зазначимо, що гонку в Індонезії виграв новачок MotoGP Фермін Альдегер.

Сам Маркес достроково став переможцем чемпіонату, фінішувавши другим в Японії.

MotoGP травма Марк Маркес Дукаті

MotoGP

Новачок MotoGP Альдегер виграв Гран-прі Індонезії
Повернення короля: Марк Маркес став чемпіоном MotoGP
Марк Маркес з новим рекордом виграв Гран-прі Сан-Марино та наблизився до сьомого титулу чемпіона
Це важче, ніж я думав: пілот MotoGP може відмовитися від кар’єри велогонщика
Ферстаппен та Гамільтон виявили інтерес до придбання команди MotoGP

Останні новини