Чемпіон MotoGP зламав ключицю та пропустить найближчі Гран-прі

Легендарний мотогонщик Марк Маркес отримав серйозні травми під час падіння на Гран-прі Індонезії та пропустить декілька наступних змагань.

Про це повідомляє Autosport.

Після драматичного зіткнення з Безеккі, у пілота Дукаті діагностували перелом ключиці та розтягнення зв'язок. За висновками лікарів, гонщик пропустить Гран-прі Австралії та Малайзії – вони заплановані на 19 та 26 жовтня відповідно.

Сам пілот заявив, що травму вважає несерйозною та налаштований повернутись на мотоцикл до завершення сезону. Безеккі за підсумками інциденту уникнув будь-яких ушкоджень.

Зазначимо, що гонку в Індонезії виграв новачок MotoGP Фермін Альдегер.

Сам Маркес достроково став переможцем чемпіонату, фінішувавши другим в Японії.