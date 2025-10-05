Новачок MotoGP Альдегер виграв Гран-прі Індонезії
Новачок MotoGP Фермін Альдегер з команди BK8 Gresini Racing став переможцем Гран-прі Індонезії.
Іспанець завершив гонку першим, продемонструвавши час 41:07.651, випередивши другого Акосту на понад шість секунд.
Гонка розпочалась із драматичного падіння Марка Маркеса з мотоцикла під час зіткнення з Безеккі, через що він отримав травму правої руки. Його молодший брат Алекс завершив Гран-прі Індонезії на третьому місці.
Також фінішувати не зміг Франческо Баньяя, який втратив рівновагу при заході в поворот та впав з мотоцикла.
Боротьба за призові місця тривала до самого завершення перегонів, а Фермін Альдегер повернувся на перше місце лише за три кола до завершення заїзду.
Зазначимо також, що іспанець став другим наймолодшим переможцем Гран-прі MotoGP після Марка Маркеса, який вигравав Гран-прі Америки у віці 20 років та 63 днів.
Нагадаємо, сам рекордсмен став достроковим переможцем цього сезону, вигравши Гран-прі Сан-Марино.