Новачок MotoGP Альдегер виграв Гран-прі Індонезії

Новачок MotoGP Фермін Альдегер з команди BK8 Gresini Racing став переможцем Гран-прі Індонезії.

Іспанець завершив гонку першим, продемонструвавши час 41:07.651, випередивши другого Акосту на понад шість секунд.

Гонка розпочалась із драматичного падіння Марка Маркеса з мотоцикла під час зіткнення з Безеккі, через що він отримав травму правої руки. Його молодший брат Алекс завершив Гран-прі Індонезії на третьому місці.

Також фінішувати не зміг Франческо Баньяя, який втратив рівновагу при заході в поворот та впав з мотоцикла.

From hero to zero ❌ @PeccoBagnaia didn't finish today's race either, as the Italian crashed out from last 😔#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/VygnpOPHr9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Боротьба за призові місця тривала до самого завершення перегонів, а Фермін Альдегер повернувся на перше місце лише за три кола до завершення заїзду.

Зазначимо також, що іспанець став другим наймолодшим переможцем Гран-прі MotoGP після Марка Маркеса, який вигравав Гран-прі Америки у віці 20 років та 63 днів.

Нагадаємо, сам рекордсмен став достроковим переможцем цього сезону, вигравши Гран-прі Сан-Марино.