Будівництво нової траси для MotoGP в Австралії під загрозою зриву

З будівництвом нової траси для MotoGP в австралійській Аделаїді виникли серйозні проблеми.

Про це повідомляє InDaily.

Новий звіт міської влади Аделаїди показав, що для облаштування траси необхідно буде зрубати близько 200 дерев, хоча спершу йшлося лише про 45.

Для конфігурації самої траси знадобиться зрубати 83 дерева. З урахуванням зон безпеки, гравійної пастки та інших вимог FIA їхня кількість може досягнути 200.

В Аделаїді почалися протести місцевого населення проти вирубки дерев. Протестувальники створили петицію про заборону будівництва траси, вона вже набрала понад 50 тисяч підписів.

Нагадаємо, минулого тижня Марк Маркес виграв Гран-Прі Угорщини. Для нього ця перемога стала сотою в кар'єрі у MotoGP.