Бондарев кваліфікувався третім на другому етапі E4 Championship

На французькому треку Поль-Рікар у Ле-Кастелле завершилися кваліфікаційні сесії другого етапу E4 Championship.

Український пілот Олександр Бондарев у першій кваліфікації посів третє місце. Гонщик подолав коло за 2:06.649 хвилини, відставши від лідера на 0.272 секунди.

Переможцем першого заїзду став британський пілот Кензо Крейгі з часом 2:06.377 хвилини. Друге місце посів представник Туреччини Алп Аксой.

Результати першої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.

Кензо Крейгі (Велика Британія) – 2:06.377 Алп Аксой (Туреччина) – +0.259 Олександр Бондарев (Україна) – +0.272

У другій кваліфікаційній сесії український спортсмен показав восьмий результат, відставши від переможця заїзду на 0.381 секунди. Поул-позицію знову виборов Кензо Крейгі, покращивши свій час до 2:06.305 хвилини.

У цьому заїзді Аксой поступився другою позицією французу Енді Консані.

Результати другої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.

Кензо Крейгі (Велика Британія) – 2:06.305 Енді Консані (Франція) – +0.092 Алп Аксой (Туреччина) – +0.254

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8. Олександр Бондарев (Україна) – +0.381

Таким чином, Бондарев розпочне першу гонку етапу з третьої позиції, а в другому заїзді стартуватиме восьмим. Перші змагання відбудуться 18 липня. Стартовий світлофор згасне о 17:20 за київським часом

Нагадаємо, що напередодні український гонщик посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.