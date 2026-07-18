Бондарев кваліфікувався третім на другому етапі E4 Championship
На французькому треку Поль-Рікар у Ле-Кастелле завершилися кваліфікаційні сесії другого етапу E4 Championship.
Український пілот Олександр Бондарев у першій кваліфікації посів третє місце. Гонщик подолав коло за 2:06.649 хвилини, відставши від лідера на 0.272 секунди.
Переможцем першого заїзду став британський пілот Кензо Крейгі з часом 2:06.377 хвилини. Друге місце посів представник Туреччини Алп Аксой.
Результати першої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.
- Кензо Крейгі (Велика Британія) – 2:06.377
- Алп Аксой (Туреччина) – +0.259
- Олександр Бондарев (Україна) – +0.272
У другій кваліфікаційній сесії український спортсмен показав восьмий результат, відставши від переможця заїзду на 0.381 секунди. Поул-позицію знову виборов Кензо Крейгі, покращивши свій час до 2:06.305 хвилини.
У цьому заїзді Аксой поступився другою позицією французу Енді Консані.
Результати другої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.
- Кензо Крейгі (Велика Британія) – 2:06.305
- Енді Консані (Франція) – +0.092
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Алп Аксой (Туреччина) – +0.254
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8. Олександр Бондарев (Україна) – +0.381
Таким чином, Бондарев розпочне першу гонку етапу з третьої позиції, а в другому заїзді стартуватиме восьмим. Перші змагання відбудуться 18 липня. Стартовий світлофор згасне о 17:20 за київським часом
Нагадаємо, що напередодні український гонщик посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.