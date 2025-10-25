Бондарев – 10-й у першій гонці E4 у Монці

Український гонщик Олександр Бондарев успішно дебютував на фінальному етапі E4 Championship, який проходить цього вікенду на легендарній трасі Монца.

Пілот команди PREMA Racing, що входить до програми Williams Driver Academy, стартував із 13-ї позиції та фінішував десятим, показавши стабільний темп і хорошу боротьбу в пелотоні. У класифікації новачків Бондарев став третім.

Фінальний етап у Монці складається з трьох гонок – другу та третю український пілот проведе завтра, 26 жовтня. Саме вони визначать підсумкове становище у чемпіонаті, де Олександр залишається одним із найкращих серед дебютантів.

Цього року Бондарев також виступає в Італійській Формулі-4. У серпні він увійшов в історію, ставши першим українцем, який здобув перемогу в гонці Формули-4 FIA – це сталося на етапі в Імолі.

