Бондарев виступив в останніх кваліфікаціях сезону Е4 на етапі в Монці

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 08:57
Prema Racing

Вчора, 24 жовтня, стартував останній третій етап чемпіонату Е4, який проходить у Монці.

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев взяв участь у двох кваліфікаціях. Перебуваючи в статусі лідера особистого заліку новачків, 16-річний українець продемонстрував не найкращі результати.

За підсумком першої кваліфікації Бондарев став тринадцятим (шостий серед новачків), а у другій кваліфікаційній сесії він встановив чотирнадцятий час (сьомий серед новачків).

Результати першої та другої кваліфікацій Е4 у Монці

Перша гонка останнього етапу сезону чемпіонату Е4 проходитиме сьогодні, 25 жовтня. Старт заїзду запланований на 12:45 за київським часом.

Друга та третья гонки відбудуться завтра, 26 жовтня. Вони розпочнуться о 10:25 та 16:45 за Києвом відповідно.

Нагадаємо, що на попередньому етапі Е4 найкращим результатом Олександра Бондарева стало восьме місце у першому заїзді.

За підсумком свого дебютного сезону в італійській Формулі-4 Олександр Бондарев посів місце у Топ-10 загального заліку чемпіонату та третє у рейтингу новачків. Цьому допоміг фініш на подіумі в останній гонці кампанії.

