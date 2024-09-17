Батько Переса потрапив у лікарню після аварії мексиканця на Гран-прі Азербайджану

Батько мексиканського пілота Формули-1 команди Ред Булл Серхіо Переса, Антоніо Гарібай Перес, був госпіталізований після аварії свого сина під час Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє Heraldodemexico.

Згідно з інформацією, 65-річного колишнього політика знайшли без свідомості у своїй ванній кімнаті та терміново доставили до лікарні в Мехіко. Виявилося, що у Переса передінфарктний стан.

Представництво лікарні повідомляє, що його стан зараз у нормі, але наразі не розголошується, чи він досі у стаціонарі, чи вже поїхав додому.

Сам Антоніо Гарібай також прокоментував свій стан, знаходячись у лікарні.

"Все сталося після аварії. Можливо, це сталося через шок, що мій син втрапив у неї. Лікарі вже перевіряють моє серце, щоб зрозуміти, чому я знепритомнів", – сказав Перес.

Нагадаємо, на Гран-прі Азербайджану в Баку через аварію з Карлосом Сайнсом Серхіо Перес посів 17 позицію. Раніше дирекція етапу винесла рішення щодо даного інциденту.