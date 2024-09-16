У Формулі-1 винесли рішення щодо аварії Переса та Сайнса під час Гран-прі Азербайджану

Дирекція Гран-прі Азербайджану не вжила жодних каральних заходів щодо інцидентів під час 17 етапу Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, ні пілот Феррарі Карлос Сайнс, ні гонщик Ред Булл Серхіо Перес не були покарані за аварію, яка сталася на 51 колі.

Обидва пілоти боролися з Шарлем Леклером за друге місце на подіумі після того, як Оскар Піастрі з Макларен вирвався на першу позицію. Нездатність Переса обійти Леклера в першому повороті дозволила Сайнсу пробратися всередину та отримати третє місце.

Мексиканець, зумів наздогнати гонщика Феррарі на другому повороті, але, намагаючись проїхати по внутрішній прямій на підході до повороту 3, дует зіткнувся. Удар змусив обох сильно врізатися у стіну.

"Сайнс перебував на своїй звичайній гоночній лінії або близько до неї, яка утворює невеликий кут від правої стінки. Від виїзду до точки контакту він рухався приблизно на одну машину. "Водночас, в лінії Переса не було нічого незвичайного, але він міг зробити більше, щоб уникнути зіткнення з болідом, який він краще бачив. На завершення, стюарди вважають, що це гоночний інцидент, в якому жоден з гонщиків не є переважно винним, і не вживатимуть ніяких подальших дій", — йдеться у звіті FIA.

Також без покарань залишилися Макс Ферстаппен, Естебан Окон, П'єр Гаслі та Ніко Хюлькенберг. Вони здійснювали обгони під час дії віртуальної машини безпеки. Гонщикам озвучили попередження.

Зазначимо, що віртуальна машина безпеки (VSC) у Ф-1 – визначає обмеження на швидкість, гонщики повинні дотримуватися встановленого часу. Оскільки всі їдуть з однаковою швидкістю, відстань між пілотами залишається однаковою, що робить ситуацію на трасі більш безпечною.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.