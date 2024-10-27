MotoGP. Баньяя виграв Гран-прі Таїланду і наблизився до Мартіна

Італійський гонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя став переможцем Гран-прі Таїланду. Він випередив двох іспанців – лідера поточного чемпіонату, Хорхе Мартіна з Prima Pramac Racing і Педро Акосту з Red Bull GasGas Tech3.

Протягом першої половини дистанції другим йшов шестиразовий чемпіон світу Марк Маркес, проте він впав за 13 кіл до фінішу й опустився на 11 позицію.

Ця перемога дозволила Баньяї скоротити відставання від Мартіна у загальному заліку від Мартіна до 17 очків. До завершення сезону залишилося ще два етапи – Гран-прі Малайзії (3 листопада) і Гран-прі Валенсії (17 листопада).

Результати Гран-прі Таїланду:

Загальний залік:

Вчора спринт на Гран-прі Таїланду виграв Енеа Бастіаніні.