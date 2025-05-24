MotoGP. Брати Маркеси посіли перші два місця в спринті Гран-Прі Великої Британії

Іспанський мотогонщик команди BK8 Gresini Алекс Маркес став переможцем спринту на Гран-Прі Великої Британії. Він випередив свого старшого брата, Марка Маркеса із Ducati, та італійця Фабіо Ді Джаннантоніо з Pertamina Enduro VR46.

Також у залікову зону потрапили Марко Бедзеккі, Жоан Зарко, Франческо Баньяйя, Фабіо Куартараро, Педро Акоста та Джек Міллер.

Результати спринту Гран-Прі Великої Британії:

Друге місце в сьогоднішньому спринті дозволило Марку Маркесу зберегти лідерство в загальному заліку чемпіонату. Він випереджає свого молодшого брата, Алекса, на 19 балів. У неділю, 25 травня, у Сільверстоуні відбудеться гонка Гран-Прі Великої Британії.

Нагадаємо, 11 травня Гран-Прі Франції виграв Жоан Зарко.