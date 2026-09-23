Редд Булл визначився зі складом пілотів на сезон-2027

21-річний пілот Формули-1 Ісак Аджар продовжив угоду з Ред Булл ще на один рік і виступатиме за команду у сезоні 2027 року.

Про це йдеться в заяві команди.

Деталі угоди не розголошуються. Його партнером по команді залишиться чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, контракт якого діє щонайменше до кінця 2030 року.

"Я дуже радий продовжити співпрацю з Ред Булл. Я приєднався до цієї команди вісім місяців тому і відразу зрозумів масштаби та амбіції цієї організації. Тут так багато талановитих людей, і ти усвідомлюєш привілей працювати за таку неймовірну команду разом із чотириразовим чемпіоном світу, таким як Макс. Я постійно прагну слухати, навчатися та щодня рухатися вперед, що лише з більшим ентузіазмом чекає на мене попереду," – зазначив Аджар.

Після травми зап'ястя, через яку він пропустив три останні етапи, пілот повністю відновився і повертається до змагань на Гран-прі Азербайджану вже цими вихідними.

Зазначимо, що напередодні завершилося Гран-прі Іспанії. Його виграв Андреа Кімі Антонеллі, який продовжує лідирувати в заліку пілотів.