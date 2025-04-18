Питання часу та досвіду: Цунода розповів, за рахунок чого він сподівається перемогти Ферстаппена

Пілот Ред Булл Юкі Цунода вірить у те, що він може перемогти свого напарника по команді Макса Ферстаппена.

Слова 24-річного японця наводить Motorsport.

Цунода приєднався до "биків" перед стартом третього етапу сезону, замінивши Ліама Лоусона. Свою другу гонку в новій команді Юкі завершив у заліковій зоні, фінішувавши на три позиції нижче, ніж Ферстаппен.

За словами Цуноди, він знає, що чотириразовий чемпіон світу не є непереможним для напарників.

"Я цілком задоволений своїм рівнем впевненості, враховуючи, що ми провели лише дві гонки. Але я намагаюся зрозуміти, як працює ця машина, я ще не розумію навіть половини її можливостей. Я знаю, що не зможу перемогти його (Ферстаппена) одразу, тому я просто намагаюся побудувати хорошу базу і чекати моментів, коли я зможу бути в хорошій формі. Насправді все зводиться до досвіду, ця машина поводиться зовсім по-різному на кожній трасі, тому важко передбачити. Макс розуміє це досить добре, а інженери розуміють це з досвіду попередніх Гран-прі. Вони можуть пояснити мені це на словах, але я не розумію, як саме це відчувається в машині", – сказав Цунода.

Юкі розуміє, що йому ще треба багато чому навчитися, щоб мати можливість перемогти Ферстаппена.

"Мені просто потрібен час, щоб накопичити це відчуття. Коли я розблокую цю зону, то, напевно, зможу його випередити. Я ще не повністю розслабився за кермом цього боліда, я все ще поспішаю і не повністю контролюю ситуацію. Я знаю, як Макс набуває впевненості протягом тижня. Порівняно з тим, як я набуваю впевненості, це абсолютно різні речі. Він може відчувати в машині більше, ніж я, і він настільки впевнений в ній".

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, в Джидді стартує п'ятий етап Формули-1 сезону-2025, який закриватиме перший потрійний вікенд.

Раніше Ральф Шумахер висловив думку, що Макс Ферстаппен вирішить піти з Ред Булл, якщо не виконаються певні умови по ходу цього сезону.