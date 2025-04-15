Шумахер: Якщо оновлення Ред Булл не спрацюють, Ферстаппен залишить команду

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловив думку, що нинішній сезон може стати останнім для Макса Ферстаппена у складі Ред Булл.

Слова 49-річного німця наводить Motorsport.

Незважаючи на перемогу в Японії, австрійська команда погано почала сезон 2025 року. Болід RB21 не дає Ферстаппену змогу боротися за титул чемпіона світу. І саме із цим пов'язаний пункт у контракті гонщика з "биками".

На думку Шумахера, якщо оновлення Ред Булл не запрацюють до етапу в Імолі (16-18 травня), то чотириразовий чемпіон світу скористається опцією в контракті та залишить команду.

"Я майже впевнений, що якщо оновлення боліда не матимуть ефекту до Імоли, а новий двигун – я зараз говорю лише про чутки – також не буде добре працювати, Макс Ферстаппен точно покине команду", – сказав Шумахер.

Раніше з'явилася інформація, що Мерседес найближчим часом підпише новий контракт з Джорджем Расселлом, що може поставити хрест на сподіваннях Тото Вольффа підписати Ферстаппена.

Саме "срібні стріли" намагалися переманити Макса минулого року. Шумахер вважає, що німецька команда все одно має спробувати домовитися з 27-річним нідерландцем, якщо він залишить Ред Булл.

"Ви просто зобов'язані отримати цього гонщика. І ви хочете його мати в своїй команді".

Проте є й інший претендент на Ферстаппена: Астон Мартін також є можливим майбутнім пунктом призначення чинного чемпіона.

В якості аргументів Шумахер навів колишнього технічного директора Ред Булл Едріана Ньюї, який з цього року працює у британському колективі, а також Хонду – моториста команди з 2026 року.

"В Астон Мартіні він возз'єднається з Едріаном Ньюї, якого він дуже добре знає. Крім того, там буде Хонда, яку він дуже добре знає, а також завод, який має майбутнє".

Нагадаємо, що один з культових треків може зникнути з календаря Формули-1 після нинішнього сезону.

Також ФІА пояснила, чому вона вирішила не карати пілота Мерседес Джорджа Расселла після Гран-прі Бахрейну за порушення регламенту.