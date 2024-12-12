FIA оприлюднила новий концепт боліда на 2026 рік

Міжнародна автомобільна федерація затвердила нову концепцію боліда на 2026 рік.

Про це організація повідомила у своєму Х-акаунті.

The FIA World Motor Sport Council has approved a refined version of the 2026 FIA Formula 1 concept. #FIA #F1 pic.twitter.com/Epn7kfdbgC — FIA (@fia) December 12, 2024

У новому регламенті зміняться вага та розміри болідів. Автомобілі стануть коротшими та легшими на 30 кілограмів.

Окрім того, FIA розширила можливості для обгону завдяки новому режиму ручного управління електромотором.

Силова установка також зазнає змін і буде працювати на екологічному паливі.

Зазначимо, що у сезоні-2024 переможцем Кубка конструкторів стала команда Макларен.

Раніше стало відомо, що Феррарі стане постачальником двигунів для команди-дебютанта Формули-1.