Норріс перемагає Піастрі, Мерседес та Феррарі мають допомогти Ферстаппену: прев'ю Гран-прі Мексики

Сезон Формули-1 2025 проходить останні повороти перед фінішною прямою і інтрига закручується все сильніше і сильніше з кожним етапом.

Макс Ферстаппен скоротив відставання від Оскара Піастрі з 104 очок до 40, а Ландо Норріс відстає від напарника всього на 14 залікових балів.

Кожна гонка може вирішити долю титулу, тому напередодні 20 етапу сезону, який відбудеться в Мехіко, столиці Мексики, Чемпіон розбирається з головними інтригами та цікавинками Гран-прі, що відбудеться в місті надії на трасі, що знаходиться на висоті 2,240 метрів над рівнем моря.

Історична довідка

Перше Гран-прі у Мексиці відбулося у 1962-му, а вже з наступного року гонка входила в залік чемпіонату світу Формули-1.

Усі офіційні етапи проходили на трасі в Мехіко, яка, як ми вже зазнали, знаходиться на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря.

Спочатку вона називалася "Магдалена Міксука" – за ім'ям району, в якому знаходився трек. Що цікаво, що автодром побудований у парку в центрі столиці Мексики.

Пізніше трек отримав назву на честь мексиканських гонщиків Ріккардо та Педро Родрігесів, які загинули під час заїздів у Мексиці в 1962 році та в Німеччині в 1971 році відповідно.

Загалом гонки в місті надії зникали з розкладу Ф-1 тричі – з 1971 по 1985 роки, з 1993 – по 2014 і ще у 2020 через пандемію COVID-19.

Рекорди Гран-прі Мексики

Найбільше перемог на Гран-прі Мексики здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен – 5. Усі інші багаторазові тріумфатори в Мехіко мають по дві перемоги в межах етапу Формули-1 (Джим Кларк, Ален Прост, Найджел Менселл та Льюїс Гамільтон).

Серед команд найкращий показник має Ред Булл, усі перемоги якого приходяться на Ферстаппена. А ось конкуренти "биків" у званні найкращої команди в Мексиці далеко позаду. Відразу 5 команд мають по 3 звитяги в Мехіко – Лотус, Макларен, Феррарі, Вільямс та Мерседес.

Що цікаво, переможець Кубку Конструкторів-2025 востаннє вигравали в Мексиці ще в далекому 1989 році, а зараз це перше місце на подіумі необхідне обом представникам "папаї" як ніколи.

Конфігурація треку

Автодром має довжину 4,304 метра та містить 17 поворотів з трьома зонами DRS, а дистанція Гран-прі становить 71 коло, що формує загальну пройдену дистанцію пілотом за гонку в 305,584 км.

Головна особливість мексиканського автодрому – висота понад 2200 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря боліди мають менший опір, досягаючи швидкостей понад 350 км/год, але водночас втрачають притискну силу – це створює унікальні умови для інженерів і пілотів.

Траса починається довгою стартовою прямою, однією з найдовших у сезоні, і переходить у комбінацію середньо- та повільних поворотів. Ключові зони – шикана на вході в перший сектор, технічна серія "есок" і, звісно, легендарна ділянка через стадіон Foro Sol, де боліди проїжджають серед трибун, створюючи неймовірну атмосферу.

F-1

Рекордний час у гонці на автодромі імені братів Родрігес продемонстрував Вальттері Боттас у боліді Мерседес у 2021 році – 1:17,774.

Шини, стратегії та погода у Мексиці

Як і минулого вікенду в США, для етапу в Мексиці виробник гуми Pirelli знову підготував нестандартний вибір шин. Середній і м'який склади, як і у 2024 році, мають позначення C4 і C5 відповідно, а жорсткий склад тепер матиме позначення C2.

Минулого року м'яка гума використовувалася тільки у кваліфікації, а потім у гонці, тільки для того, щоб забезпечити додатковий бал за найшвидше коло гонки, але тепер сценарій може значно змінитися.

Перевага, яку дають C4 і C5, може фактично спонукати команди прагнути до того, щоб гонка проходила переважно на цих гумових сумішах. Однак це пов'язано з ризиком можливої необхідності другого піт-стопу через зношування.

Ті, хто вибере жорсткі шини, зможуть відносно комфортно проїхати довшу дистанцію, зробивши один піт-стоп на шляху до фінішу, хоча це призведе до зниження продуктивності.

Pirelli

Минулого року усі пілоти окрім Серхіо Переса обрали стратегію з одним піт-стопом і тому Pirelli разом з Формулою-1 вирішили урізноманітнити цей аспект перегонів.

Щодо погоди, то тут Мексика не дивує. Без опадів і з теплою температурою – близько 25 градусів тепла.

Фаворити та інтриги Гран-прі Мексики

Як ми вже вказували вище, Макларен не перемагали в Мексиці вже понад 35 років, а Ред Булл є найуспішнішою командою на цьому треку. Що може бути краще для ще більшої інтриги за титул?

Who else remembers this elbows-out battle between Max and Lando last season in Mexico City? ⚔️👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/g9QSP6Dg6x — Formula 1 (@F1) October 21, 2025

Окрім того, Мерседес з Феррарі можуть допомогти Максу Ферстаппену, як Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон у США. Нідерландцю головне після першого повороту бути лідером і розраховувати, що Норріс і Піастрі не будуть в секунді позаду, коли буде доступна зона DRS.

Також варто поговорити про Оскара Піастрі, а саме про його форму. Австралієць після скандального Гран-прі Італії жодного разу не заїхав на подіум і дозволив не лише Ферстаппену скоротити відставання, а й наблизитися Ландо Норрісу, який перебуває в значно кращій формі.

Наразі є відчуття, що нідерландцю боротьбу за чемпіонство нав'язуватиме в Абу-Дабі саме британець, що він намагався зробити в США, але на заваді опинився Шарль Леклер на його Феррарі.

Прогноз Чемпіона

Гран-прі Мексики може подарувати чимало інтриг і несподіванок. Минулого року тут виграв Карлос Сайнс і після США Феррарі знову можуть помріяти за високі позиції.

Last time out in Mexico City 🌶️



Carlos Sainz took his and Ferrari’s most recent victory at the 2024 Mexico City Grand Prix 🏆#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dvv8qid6Rj — Formula 1 (@F1) October 21, 2025

Макларен тут не перемагають багато років, але можливо саме зараз потрібно перервати цю серію невдач.

А можливо Мерседес і Джордж Расселл знову створять мінісенсацію і вирвуть перемогу з рук Ред Булл і Макларен.

Хоча нам би хотілося б сподіватися на чергову перемогу Макса Ферстаппена. І ні, ми не персональні фанати 4-разового, просто було б значно цікавіше, якби на 24, фінальне Гран-прі сезону, відразу 3 гонщика боролися за титул, а для цього нідерландцю треба відіграти ще очок 30 від Піастрі.

Розклад Гран-прі Мексики

П'ятниця, 24 жовтня

21:30 – 22:30. Перша практика

Субота, 25 жовтня

01:00 – 02:30. Друга практика

20:30 – 21:30. Третя практика

Неділя, 26 жовтня

00:00 – 01:00. Кваліфікація

22:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Мексики в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, що після 19 етапів Формули-1 сезону-2025 особистий залік пілотів очолює представник Макларен Оскар Піастрі, який допоміг команді захистити статус володаря Кубку конструкторів.