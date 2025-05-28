Вольфф назвав команду, яка найбільше виграє від зміни правила гнучкості антикрила

На думку керівника Мерседес Тото Вольффа, зміна правила гнучкості переднього антикрила, яка набуде чинності на етапі в Іспанії, зіграє на користь Феррарі.

Слова 53-річного австрійця наводить Sky Sports.

У січні цього року ФІА випустила технічну директиву, в якій оголосила, що на дев'ятому етапі сезону в Барселоні будуть введені більш жорсткі випробування на гнучкість передніх антикрил.

Лідер Кубку конструкторів Макларен неодноразово наполягав на тому, що не очікує проблем від оновлених правил. Але керівник Феррарі Фредерік Вассер заявив, що це може "змінити правила гри" для його команди. І Вольфф підтримав цю теорію.

"Я думаю, що ми побачили, що Феррарі була, мабуть, найбільш консервативною у питаннях гнучкості крил. Як це вплине на розстановку сил в пелотоні – це те, на що нам потрібно подивитися. Я не впевнений, що це (змінить ситуацію), але з іншого боку цікаво, і я не знаю, що з цього вийде", – сказав Вольфф.

Нагадаємо, що етап в Іспанії проходитиме цього тижня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами усіх вікендів Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що гонщик, який влаштував масову аварію на Гран-прі Монако у Формулі-2, дебютує у Формулі-1.