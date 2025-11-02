Формула-1 та ФІА обговорять впровадження двох обов'язкових піт-стопів у 2026 році

У наступному сезоні Формули-1 може з'явитися правило для всіх команд серії про обов'язкові два піт-стопи за Гран-прі.

Про це повідомляє італійська редакція Motorsport.

Разом із найбільшими змінами в технічному регламенті у Формулі-1 може з'явитися правило, яке у теорії має зробити гонки більш цікавими та непередбачуваними.

Згідно з джерелом, під час наступного засідання Комісія Ф-1 (керівництво серії, команди та ФІА) обговорюватиме три потенційні нововведення.

Першим варіантом розглядатиметься впровадження двох обов'язкових піт-стопів, який вважається найбільш реальним. Другий варіант – обов'язкове використання всіх трьох складів гуми на етап.

Повідомляється, що Комісія Ф-1 також розглядатиме питання щодо обмеження використання командами одного комплекту шин до 45% від загальної дистанції гонки.

Нагадаємо, що ідея з обов'язковою кількістю зупинок під час гонки не буде новою для Формули-1. У цьогорічному Гран-прі Монако всі пілоти були вимушені робити два піт-стопи за рішенням Комісії Ф-1.