Боттас: Перехід до Заубера був величезною помилкою

Десятиразовий переможець Гран-прі у складі Мерседес Валттері Боттас вважає, що він помилився, коли погодився перейти в Заубер після сезону-2021.

Про шкодування фінського гонщика повідомляє Motorsport.

Після того, як "срібні стріли" замінили його на Джорджа Расселла, Боттас вирішив приєднатися до Заубера, який у той час називався Альфа Ромео.

"Якби я міг перенестися на три роки назад, то перейшов би куди-небудь ще. Але, на жаль, маємо те, що маємо... Це (перехід у Заубер) було величезною помилкою", – зізнався Валттері.

35-річний гонщик вважав цей проєкт перспективним, але він помилився, бо майже завжди команда була аутсайдером.

Її провал Боттас пов'язує з тодішнім керівником команди Фредеріком Вассером, який у 2023 році перейшов у Феррарі.

"Був чіткий план цілей на три роки, а також шляхи їх досягнення. Але коли він пішов, ці плани і цілі полетіли в кошик для сміття".

Боттас не звинувачує Вассера у тому, що той залишив команду. Він визнав, що француз мав піти до Скудерії, бо він не міг сказати "ні".

"У мене була опція, що якщо Фред піде, то і я можу піти. Але тоді, після того, як підтвердилися плани з Ауді, мені завжди говорили, що я буду опорою для проєкту. Але цього не сталося".

Тепер Боттас сподівається, що у нього буде шанс повернутися до Формули-1 у 2026 році, коли дебютує одинадцята команда – Каділлак.

"Я на це сподіваюся, і це моя мета. Я думаю, що будуть можливості. Але для цього мені все ще потрібно продовжувати їздити, переконатися, що я пройду деякі тести. Бути залученим".

Нагадаємо, що Валттері Боттас та Чжоу Гуаньюй втратили свої місця у Заубері. Команда вирішила підписати їм на заміну Ніко Хюлькенберга та новоспеченого чемпіона Формули-2 Габріеля Бортолето.

Боттас, до слова, став єдиним гонщиком серед усіх, хто повністю провів сезон, який не набрав жодного очка

Варіантом на 2025 рік для Валттері Боттаса може бути повернення до Мерседес у якості резервного пілота, про що розповіли він сам та керівник німецької команди Тото Вольфф.