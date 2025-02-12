Боттас: Гамільтон дуже мотивований, перехід у Феррарі став для нього чимось новим та освіжаючим

Валттері Боттас, колишній напарник Льюїса Гамільтона по Мерседес, заявив, що буде дуже приємно побачити, як британець знову перемагає.

Слова 35-річного фіна наводить Planet F1.

У новому сезоні семиразовий чемпіон світу дебютуватиме у складі Феррарі. І резервний гонщик Мерседес хотів би, щоб його екснапарник був успішним.

"Звичайно. Він дуже мотивований на цей рік. Для нього це щось нове і освіжаюче, що іноді може бути хорошим поштовхом. Але також хочеться побачити, як вони ладнають з Шарлем Леклером", – сказав Валттері.

Читайте також : Колишній напарник Ферстаппена може повернутися у Формулу-1 завдяки Каділлаку

Валлтері вважає, що сезон Формули-1 2025 року може стати справжнім трилером.

"За цим буде цікаво спостерігати, я вже можу це сказати. Оскільки розриви на вершині досить невеликі, навіть між чотирма, п'ятьма командами, буде дуже важко щось передбачити, і це добре. Я думаю, що це чудово як для глядачів, так і для спорту. Перші кілька гонок визначать напрямок, але, як ми бачили минулого року, коли були невеликі відриви, якщо хтось зробить крок вперед, це змінить правила гри. Звичайно, я сподіваюся, що Мерседес зможе боротися за чемпіонство, яке є метою для всіх у команді".

Сезон-2025 розпочнеться у березні етапом в Австралії, який не відкривав кампанію Формули-1 з 2019 року.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх етапів "королеви автоспорту" сезону 2025 року.