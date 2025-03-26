Розкол в Ред Булл: Ферстаппен просив не міняти Лоусона на Цуноду

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен виступив проти того, щоб Ред Булл міняв Ліама Лоусона на Юкі Цуноду.

Про це повідомляє GPblog.

За інформацією джерела, 27-річний нідерландець ясно дав зрозуміти команді, що він бажає бачити 23-річного новозеландця в якості свого напарника.

Проте австрійський колектив не прислухався до прохання Ферстаппена та прийняв рішення про заміну: починаючи з наступного етапу, за Ред Булл виступатиме Цунода. Лоусон же посяде місце японця в Рейсін Буллз.

Повідомляється, що за рішенням відправити Лоусона назад до "молодших биків" стояли керівник Ред Булл Крістіан Хорнер та радник Гельмут Марко.

Ця подія може вплинути на майбутнє Ферстаппена, який вже не зовсім задоволений болідом "биків". Згідно з джерелом, наступні етапи можуть стати ключовими у цьому питанні. Якщо ситуація не зміниться на краще, у Мерседес та Астон Мартін помітно збільшаться шанси переманити Макса в 2026 році.

Нагадаємо, що Ред Булл буде не єдиною командою, яка проведе заміну пілота по ходу сезону. До такого ж рішення дійшли і в Альпін.