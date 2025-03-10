Команда Формули-1 оголосила про відхід технічного директора незадовго до старту сезону

Технічний директор Рейсін Буллз Джоді Еггінтон залишить свою посаду в команді наприкінці березня. Проте він залишиться в системі Ред Булл.

Про це повідомляє Motorsport.

51-річний британець був частиною "молодших биків" з 2014 року, а в 2019 році він обійняв посаду технічного директора. Всього ж у Формулі-1 він працює майже 30 років. Проте наступного місяця його кар'єра в Ф1 закінчиться.

Повідомляється, що Еггінтона переводять в Red Bull Advanced Technologies, технологічний підрозділ "биків". Рейсін Буллз оголосили, що обов'язки Еггінтона будуть розподілені між людьми, які вже працюють в колективі.

Колишній співробітник ФІА Тім Госс, який приєднався до команди минулого року в якості головного технічного директора, візьме на себе додаткові обов'язки, так само як і його заступники Гійом Каттелані та Андреа Ланді, які очолюють підрозділи продуктивності та дизайну боліда відповідно.

"Як наш багаторічний технічний директор, він відіграв важливу роль у впровадженні інновацій та сприянні зростанню команди. Я хочу подякувати Джоді за його досвід і важливий внесок, який він зробив у розвиток команди та компанії. Ми бажаємо йому всього найкращого в цьому новому виклику в сім'ї Ред Булл", – заявив Лоран Мекіс, керівник Рейсін Буллз.

Нагадаємо, що вже цього тижня у п'ятницю, 14 березня, стартує новий сезон Формули-1, який розпочнеться в Австралії на "Альберт Парку".

Раніше стало відомо, що майбутня кампанія "королеви автоспорту" може стати останньою для Юкі Цуноди.