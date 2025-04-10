Треба набратися терпіння, – Брандл відповів на критику Кларксона щодо нудних гонок Формули-1
Мартін Брандл
Instagram Мартіна Брандла
Колишній пілот Формули-1, а нині телеведучий, коментатор та експерт на ТБ Мартін Брандл відповів Джеремі Кларксону на доволі радикальну пропозицію.
Свою відповідь 65-річний британець опублікував у соцмережах.
Після не найцікавішого Гран-прі Японії відомий телеведучий та журналіст запропонував Формулі-1 не проводити гонки на трасах, де неможливо обганяти.
Ця ідея не сподобалася Брандлу, який вважає, що нудні гонки відбуваються не через специфікацію треку, а через нинішні боліди.
"Джезза (прізвисько Кларксона), це ж як жнива, іноді потрібно набратися терпіння. З чотирьох стартів цього сезону ми мали чотирьох різних переможців. Деякі футбольні матчі закінчуються з рахунком 0:0. Деякі з них – 5-4 з трилером на останніх хвилинах. Це спорт. Я знаю, що ти справді любиш Ф1. Треба міняти машини, а не траси", – написав Брандл.
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