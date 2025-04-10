Треба набратися терпіння, – Брандл відповів на критику Кларксона щодо нудних гонок Формули-1

Колишній пілот Формули-1, а нині телеведучий, коментатор та експерт на ТБ Мартін Брандл відповів Джеремі Кларксону на доволі радикальну пропозицію.

Свою відповідь 65-річний британець опублікував у соцмережах.

Після не найцікавішого Гран-прі Японії відомий телеведучий та журналіст запропонував Формулі-1 не проводити гонки на трасах, де неможливо обганяти.

Ця ідея не сподобалася Брандлу, який вважає, що нудні гонки відбуваються не через специфікацію треку, а через нинішні боліди.

"Джезза (прізвисько Кларксона), це ж як жнива, іноді потрібно набратися терпіння. З чотирьох стартів цього сезону ми мали чотирьох різних переможців. Деякі футбольні матчі закінчуються з рахунком 0:0. Деякі з них – 5-4 з трилером на останніх хвилинах. Це спорт. Я знаю, що ти справді любиш Ф1. Треба міняти машини, а не траси", – написав Брандл.

Jezza it’s a bit like a harvest, sometimes you have to be patient. From four starts this season we’ve had four different winners. Some football matches are nil-nil. Some are last minute 5-4 thrillers. That’s sport. I know you love F1 really. Change the cars, not the tracks. https://t.co/VGc68rsIDS — Martin Brundle OBE (@MBrundleF1) April 8, 2025

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