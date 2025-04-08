Макларени спробують взяти реванш у Ферстаппена: розклад Гран-прі Бахрейну

Після неймовірної перемоги Макса Ферстаппена в Японії вже цими вихідними відбудеться четвертий етап сезону – Гран-прі Бахрейну.

Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 11 квітня по неділю 13-го. Уперше Бахрейн приймав Формулу-1 ще у 2004 році, тоді етап, який був організований національним аероперевізником Королівства Бахрейн і Султанатом Оману Gulf Air.

На той час ця гонка стала першою в історії Близького Сходу. Загалом етап у Бахрейні проводитиметься у 21 раз. Найуспішнішим пілотом на трасі в Сахірі є 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який має 5 перемог, на одну менше в ексгонщика Ред Булл та Феррарі Себастьяна Феттеля.

Представник Астон Мартін Фернандо Алонсо тричі перемагав у Бахрейні, а чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен тріумфував у двох останніх перегонах на цій трасі.

Зауважимо, що напередодні Гран-прі Бахрейну лідером загального заліку є пілот Макларен Ландо Норріс, на одне очко від нього відстає Ферстаппен, ще трохи далі напарник Норріса Оскар Піастрі.

Розклад Гран-прі Бахрейну

П'ятниця, 11 квітня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 5 квітня

15:30 – 16:30. Третя практика

19:00 – 20:00. Кваліфікація

Неділя, 6 квітня

18:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бахрейну в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Напередодні Чемпіон розповідав про сенсаційного пілота Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який побив відразу три рекорди на Гран-прі Японії.