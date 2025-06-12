Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Я бачу це більше, ніж будь-хто, – Норріс не здивований прогресом Піастрі

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 11:39
Я бачу це більше, ніж будь-хто, – Норріс не здивований прогресом Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Макларен

Пілот Макларен Ландо Норріс прокоментував стрімкий підйом його напарника Оскара Піастрі від новачка до претендента на титул чемпіона світу.

Слова 25-річного британця наводить RacingNews365.

За підсумком дев'яти етапів поточного сезону Піастрі лідирує в особистому заліку, випереджаючи Норріса на 10 очок.

Ландо запевнив, що його взагалі ніяк не здивував той факт, що саме напарник зараз вважається головним кандидатом на чемпіонську корону.

"Я б не сказав, що здивований. Якби я був людиною зі сторони, я б на 100% погодився із цим.

Я не здивований, тому що я знаю, який він гонщик. Я знаю, на що він здатен. Я знаю, який у нього талант, і, мабуть, я бачу це більше, ніж будь-хто інший.

Я той, хто дивиться на те, що він робить ногами і руками, і як він керує болідом, і я можу дати, мабуть, більш точну відповідь, ніж будь-хто інший ззовні", – сказав Норріс.

Нагадаємо, що завтра, 13 червня, стартуватиме десятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме в Канаді.

Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартіна Ленс Стролл все ж таки зможе виступити на цьому домашньому етапі.

автоспорт Макларен Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

Макларен

Формула-1: Кубок конструкторів сезону-2025
Бондарев: Нова директива Формули-1 не сильно послабить Макларен
Норріс: Не варто скидувати Ферстаппена та Феррарі з рахунків, вони все такі ж небезпечні
Норріс приєднався до компанії Шумахера, Фанхіо та Хаккінена
Вольфф назвав команду, яка найбільше виграє від зміни правила гнучкості антикрила

Останні новини