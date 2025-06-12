Я бачу це більше, ніж будь-хто, – Норріс не здивований прогресом Піастрі
Пілот Макларен Ландо Норріс прокоментував стрімкий підйом його напарника Оскара Піастрі від новачка до претендента на титул чемпіона світу.
Слова 25-річного британця наводить RacingNews365.
За підсумком дев'яти етапів поточного сезону Піастрі лідирує в особистому заліку, випереджаючи Норріса на 10 очок.
Ландо запевнив, що його взагалі ніяк не здивував той факт, що саме напарник зараз вважається головним кандидатом на чемпіонську корону.
"Я б не сказав, що здивований. Якби я був людиною зі сторони, я б на 100% погодився із цим.
Я не здивований, тому що я знаю, який він гонщик. Я знаю, на що він здатен. Я знаю, який у нього талант, і, мабуть, я бачу це більше, ніж будь-хто інший.
Я той, хто дивиться на те, що він робить ногами і руками, і як він керує болідом, і я можу дати, мабуть, більш точну відповідь, ніж будь-хто інший ззовні", – сказав Норріс.
Нагадаємо, що завтра, 13 червня, стартуватиме десятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме в Канаді.
Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартіна Ленс Стролл все ж таки зможе виступити на цьому домашньому етапі.