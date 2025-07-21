Формула-1 повертається після перерви зі спринтовим вікендом: розклад Гран-прі Бельгії

Уже цими вихідними завершується 3-тижнева перерва у Формулі-1, а отже на нас очікує передостанній етап перед великою літньою відпусткою – Гран-прі Бельгії.

Легендарний етап, що проводиться на південний схід від міста Льєж, відбудеться з п'ятниці 25 липня по неділю 27-го.

Абсолютним рекордсменом на трасі Спа-Франкоршам, яка незмінно з 1925 року приймає етапи ГП-Бельгії, є 7-разовий чемпіон світу, легендарний пілот Феррарі Майкл Шумахер

Близькими до "червоного барона" є не менш легендарний Айртон Сенна та чинний пілот Скудерії Льюїс Гамільтон – обидва мають по 5 перемог.

Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч більше половина звитяг відбулися у 20 столітті. Загалом Скудерія має 18 перемог у Бельгіїї, найближче до них наблизились Макларен – 14.

Розклад Гран-прі Бельгії

П'ятниця, 25 липня

13:30 – 14:30. Перша практика

17:30 – 18:14. Спринт кваліфікація

Субота, 26 липня

13:00 – 14:00. Спринт

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 27 липня

16:00. Гонка

Напередодні етапу в Бельгії в ЗМІ з'явилася інформація, що великі фінансові проблеми Рено можуть змусити французького автовиробника продати команду Формули-1 Альпін.