Алонсо: Японія – як Монако: спочатку ми у захваті, а потім прокидаємося та говоримо, як було нудно
Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо прокоментував малу кількість обгонів під час Гран-прі Японії, порівнявши Сузуку з етапом в Монте-Карло.
Слова 43-річного іспанця наводить Motorsport.
Вчора, 6 квітня, Гран-прі Японії завершився перемогою Макса Ферстаппена, який до цього виграв кваліфікацію.
Дворазовий чемпіон світу вважає, що Японія, як і Монако, – це вікенд, гонка якої виграється у суботу під час кваліфікації.
"Це Сузука, я не пам'ятаю гонки, коли б ми бачили тут так багато обгонів без зміни погоди.
Здається, що в четвер ми завжди повторюємо, яка чудова Сузука, який чудовий Монако, який гламур, який вражаючий вікенд.
А в неділю ми прокидаємося і кажемо: "Монако нудний. Що ми можемо зробити з трасою?", "Сузука нудна". Це Формула-1, і Сузука чудова, тому що в суботу неймовірно високий рівень адреналіну", – сказав Алонсо.
Після трьох стартових етапів сезону Фернандо Алонсо є одним з гонщиків, які ще не набрали жодного очка.
Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер назвав Макса Ферстаппена найкращим гонщиком у світі.