Алонсо: Японія – як Монако: спочатку ми у захваті, а потім прокидаємося та говоримо, як було нудно

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо прокоментував малу кількість обгонів під час Гран-прі Японії, порівнявши Сузуку з етапом в Монте-Карло.

Слова 43-річного іспанця наводить Motorsport.

Вчора, 6 квітня, Гран-прі Японії завершився перемогою Макса Ферстаппена, який до цього виграв кваліфікацію.

Дворазовий чемпіон світу вважає, що Японія, як і Монако, – це вікенд, гонка якої виграється у суботу під час кваліфікації.

"Це Сузука, я не пам'ятаю гонки, коли б ми бачили тут так багато обгонів без зміни погоди.

Здається, що в четвер ми завжди повторюємо, яка чудова Сузука, який чудовий Монако, який гламур, який вражаючий вікенд.

А в неділю ми прокидаємося і кажемо: "Монако нудний. Що ми можемо зробити з трасою?", "Сузука нудна". Це Формула-1, і Сузука чудова, тому що в суботу неймовірно високий рівень адреналіну", – сказав Алонсо.