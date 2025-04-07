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Алонсо: Японія – як Монако: спочатку ми у захваті, а потім прокидаємося та говоримо, як було нудно

Олексій Погорелов — 7 квітня 2025, 14:01
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Instagram Фернандо Алонсо

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо прокоментував малу кількість обгонів під час Гран-прі Японії, порівнявши Сузуку з етапом в Монте-Карло.

Слова 43-річного іспанця наводить Motorsport.

Вчора, 6 квітня, Гран-прі Японії завершився перемогою Макса Ферстаппена, який до цього виграв кваліфікацію.

Дворазовий чемпіон світу вважає, що Японія, як і Монако, – це вікенд, гонка якої виграється у суботу під час кваліфікації.

"Це Сузука, я не пам'ятаю гонки, коли б ми бачили тут так багато обгонів без зміни погоди.

Здається, що в четвер ми завжди повторюємо, яка чудова Сузука, який чудовий Монако, який гламур, який вражаючий вікенд.

А в неділю ми прокидаємося і кажемо: "Монако нудний. Що ми можемо зробити з трасою?", "Сузука нудна". Це Формула-1, і Сузука чудова, тому що в суботу неймовірно високий рівень адреналіну", – сказав Алонсо.

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Після трьох стартових етапів сезону Фернандо Алонсо є одним з гонщиків, які ще не набрали жодного очка.

Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер назвав Макса Ферстаппена найкращим гонщиком у світі.

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