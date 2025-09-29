Штайнер: Люди у Феррарі шкодують про рішення відмовитися від Сайнса на користь Гамільтона

Екскерівник Хаас Гюнтер Штайнер вірить у те, що певна кількість людей у Феррарі хотіли б змінити своє рішення замінити Карлоса Сайнса на Льюїса Гамільтона.

Слова 60-річного італійця наводить Motorsport.

Скудерія покликала Гамільтона на місце Сайнса перед початком сезону-2025, скориставшись проблемами семиразового чемпіона світу у переговорах з Мерседес про новий контракт.

Але очікування від співпраці не справдилися: Сайнс на Вільямс фінішував на подіумі раніше, ніж Гамільтон на Феррарі. На думку Штайнера, результати цього року змушують італійську команду шкодувати про своє рішення.

"Я думаю, що деякі люди в команді так вважають. Керівництво, очевидно, не може відчувати жалю, тому що це означало б визнання, що ви зробили щось не так, а цього робити не можна. Я впевнений, що деякі хлопці відчувають жаль, тому що Феррарі фінішувала восьмою і дев'ятою в Баку. Карлос Сайнс, який зараз виступає за Вільямс, фінішував третім, тож, мабуть, найщасливішим є саме Карлос Сайнс", – сказав Штайнер.

Одним з головних факторів італійського жалю Штайнер назвав фактор адаптації Гамільтона, який протягом усього сезону скаржиться на болід. Сайнс у свою чергу провів у Скудерії чотири роки, за рахунок чого не мав би подібних проблем.

"Карлос добре справлявся зі своїми обов'язками у Феррарі. Вони не мали б усіх цих зовнішніх перешкод, пов'язаних з тим, що Льюїс не показував хороших результатів. Тож команда могла б зосередитися на гонках, покращуючи ситуацію, замість того, щоб постійно намагатися з'ясувати, чому Льюїсу не подобається машина. З Карлосом вони мали відому величину: він міг виконати завдання, а Льюїс, звичайно, я поважаю Льюїса, але в даний момент, з огляду на неспокій, який він приносить в команду і навколо неї, чи є це вигідною інвестицією? Можливо, ні. Крім того, з фінансової точки зору, я впевнений, що інвестиції в Льюїса набагато вищі, ніж в Карлоса".

