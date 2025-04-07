Леклер: Мені не подобається, що найкращий результат для Феррарі – це тільки четверте місце

Гран-прі Японії майже нічого не змусив робити пілота Феррарі Шарля Леклера, який фінішував четвертим.

Слова зізнання 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Леклер завершив кваліфікацію гонки в Сузуці на четвертій позиції. Там же він завершив і сам Гран-прі Японії, який майже не мав обгонів на трасі.

Після заїзду Шарль, який відстав на 14 секунд від Оскара Піастрі, розповів, що його єдиною проблемою був Джордж Расселл з Мерседес, який наздогнав його ближче до фінішу.

"Для мене це була дуже нудна гонка! Макларен були занадто швидкими попереду, і я намагався контролювати розрив з Джорджем позаду. Він був трохи швидшим наприкінці гонки, я був трохи швидшим у середній її частині. Але це абсолютно найкраще, що ми могли зробити, і трохи шкода, що машина не може дати більше. Я в деякому сенсі щасливий, тому що після такого вікенду ми зробили так багато. В п'ятницю я відчув, що знайшов спосіб, який допоможе мені максимізувати потенціал машини в майбутньому, так що це добре. Але я не задоволений тим, що кожного разу, коли ми досягаємо максимального результату, це тільки четверте місце. Це найкращий результат, який ми можемо досягти, і ми повинні працювати над цим", – сказав Леклер.

З нетерпінням чекаючи наступної гонки в Бахрейні, пілот Скудерії висловив сподівання, що уроки, отримані в Японії, можуть виявитися корисними.

"Для Бахрейну я продовжу працювати в тому ж напрямку, що і в п'ятницю, і подивлюся, чи допоможе нам це. Але я думаю, що в машині немає набагато більшої продуктивності, ніж та, яку ми бачимо зараз. Нам просто потрібні оновлення, і якщо ми отримаємо їх досить скоро, я впевнений, що це, принаймні, буде вирішенням наших проблем".

За підсумками третього етапу Формули-1 сезону-2025 Шарль Леклер посідає шосте місце особистого заліку, заробивши 20 очок. Гонщик втратив усі бали за Гран-прі Китаю через дискваліфікацію.

Раніше Фернандо Алонсо порівняв етапи в Японії та Монако, звинувативши людей в лицемірстві.