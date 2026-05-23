Сезон-2026 у Формулі-1 може завершитися 20 грудня

Олег Дідух — 23 травня 2026, 12:15
Чемпіон світу з Формули-1 2026 року може завершитися 20 грудня.

Про це повідомляє DAZN.

Нагадаємо, на старті нинішнього сезону довелося скасувати декілька гонок на Близькому сході через військові дії у Перській затоці. Керівництво Формули-1 розглядає можливість їхнього проведення в заключній частині сезону.

Згідно з поточним планом, Гран-Прі Бахрейну планують провести у перший вікенд жовтня – 2 – 4 жовтня. Гран-Прі Саудівської Аравії можуть перенести на початок грудня. При цьому, Гран-Прі Абу-Дабі збереже статус фінальної гонки сезону, проте її перенесуть з 6 на 20 грудня.

Якщо такий план буде реалізовано, то на гонщиків у заключній частині сезону чекатимуть 10 гонок за 13 тижнів.

Раніше Льюїс Гамільтон спростував чутки про завершення кар'єри.

