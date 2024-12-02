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Ред Булл замінить Переса у 2025 році, Колапінто вже не розглядається як кандидат

Олексій Погорелов — 2 грудня 2024, 14:23
Ред Булл замінить Переса у 2025 році, Колапінто вже не розглядається як кандидат
Хорнер, Марко та Перес
Planet F1

Ред Булл планує попрощатися з Серхіо Пересом після сезону-2024, якщо він не продемонструє "приголомшливий результат" у Гран-прі Абу-Дабі.

Про це повідомляє Planet F1.

За інформацією джерела, Франко Колапінто з Вільямс вже не розглядається в якості претендента на місце Чеко.

На роль напарника Макса Ферстаппена у 2025 році претендують пілоти РБ Юкі Цунода та Ліам Лоусон.

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Пілот академії "биків" Айзек Аджар, який виступає у Формулі-2, отримає підвищення до команди РБ.

Нагадаємо, що етап у Катарі став ще одним провальним для Серхіо Переса в цьому сезоні.

Мексиканець провалився у спринті, після чого він не зміг фінішувати у Гран-прі Катару через проблеми з болідом.

Серхіо Перес РБ Ред Булл Ліам Лоусон Юкі Цунода

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