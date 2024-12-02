Ред Булл замінить Переса у 2025 році, Колапінто вже не розглядається як кандидат
Хорнер, Марко та Перес
Planet F1
Ред Булл планує попрощатися з Серхіо Пересом після сезону-2024, якщо він не продемонструє "приголомшливий результат" у Гран-прі Абу-Дабі.
Про це повідомляє Planet F1.
За інформацією джерела, Франко Колапінто з Вільямс вже не розглядається в якості претендента на місце Чеко.
На роль напарника Макса Ферстаппена у 2025 році претендують пілоти РБ Юкі Цунода та Ліам Лоусон.
Пілот академії "биків" Айзек Аджар, який виступає у Формулі-2, отримає підвищення до команди РБ.
Нагадаємо, що етап у Катарі став ще одним провальним для Серхіо Переса в цьому сезоні.
Мексиканець провалився у спринті, після чого він не зміг фінішувати у Гран-прі Катару через проблеми з болідом.