Перес розповів про плани на майбутнє після відходу з Формули-1

Мексиканський пілот Серхіо Перес, який залишив Ред Булл після чотирьох сезонів, розповів, що повернеться до Формули-1, якщо отримає пропозицію від чудового проєкта.

Про це він сказав для Sky Sports.

"Плани на майбутнє? Щиро кажучи, я не знаю. Поки що рано про це говорити. Як я вже казав, наприкінці минулого сезону все трапилося дуже швидко, і я такого результату не очікував. Безперечно, якщо я отримаю пропозицію приєднатися до гарного, цікавого проекту, я його обдумаю. Але всьому свій час. Найближчими місяцями мій пріоритет – розважитися, займатися речами, на які раніше не було часу, мандрувати з сім'єю. Нинішнє почуття свободи – це щось неймовірне. Його важко описати. Але я почуваюся інакше, як людина. Раніше я ніколи такого не відчував. І в мене все гаразд. Я повернуся до Формули-1, якщо це зробить мене щасливішим. Це єдиний критерій, за яким я розглядатиму варіанти", – розповів Перес.

Нагадаємо, що Ред Булл домомвився з Серхіо Пересом про розірвання контракту після провального сезону 2024 року.

Потім з'явилася інформація, що Чеко веде переговори з Феррарі, за яку він міг би виступати в інших автоспортивних серіях.