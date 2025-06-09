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Сайнс – про перехід у Вільямс: Якщо я не можу опинитися у топ-команді, я допоможу її створити

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 16:45
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
Вільямс

Пілот Вільямс Карлос Сайнс поговорив про те, як він вирішив приєднатися до британської команди.

Слова 30-річного іспанця наводить Planet F1.

На початку минулого року стало відомо, що Сайнс втратить своє місце у Феррарі, яка вирішила запросити Льюїса Гамільтона. Незважаючи на вільне місце у Мерседес та потенційний шанс опинитися у Ред Булл, Карлос у підсумку приєднався до Вільямс.

Іспанець розповів, що він хотів опинитися у топовій команді Формули-1, просто його там не хотіли бачити.

"Я не поспішав із рішенням до літа, щоб перевірити, чи є можливість працювати з топ-командою, і оцінити, якою буде найкраща альтернатива. Я не хотів зробити неправильний вибір, я дуже ретельно все оцінював.

Я вважаю, що люди в Формулі-1 чудово знають, чому робиться той чи інший вибір – мені не потрібно пояснювати це перед мікрофоном. Тому я сказав собі: якщо я не можу приєднатися до топ-команди, я допоможу її створити", – сказав Сайнс.

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На думку Карлоса, у колектива з Гроу є все, щоб повернутися на вершину "королівських гонок".

"У Вільямс я побачив потенціал для початку великої історії. Я довго розмовляв з Джеймсом (Воулзом, керівником команди) про проєкт, і вирішив зробити ставку на Вільямс, тому що це здавалося найкращою можливістю побудувати топ-команду.

Через шість місяців після початку цієї подорожі я можу сказати, що я ще більше переконаний у цьому, ніж тоді, коли підписував контракт. Ми всі працюємо на 100%, щоб досягти цієї мети".

Після дев'яти етапів сезону-2025 Карлос Сайнс посідає тринадцяте місце особистого заліку, маючи в активі 12 очок. Його новий напарник по команді Алекс Албон заробив на 30 балів більше та посідає восьме місце.

Нагадаємо, що багаторічний механік Ред Булл спрогнозував майбутнє Макса Ферстаппена.

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Карлос Сайнс

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