Рейсінг Буллз оголосили про продовження контракту зі своїм керівником

Команда Формули-1 Рейсінг Буллз продовжила контракт зі своїм керівником Аланом Пермейном.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Нову угоду розраховано до завершення 2031 року. Функціонер висловив свою гордість після підписання контракту та заявив, що він дуже пишається довірою та підтримкою, яку отримує в колективі.

"Боротьба за п'яте місце в Кубку конструкторів — це те, чим ми всі маємо дуже пишатися. Однак це результат багаторічної наполегливої праці багатьох людей, і ми ще не завершили розпочате. У нас є правильні люди, правильна командна культура та чітке розуміння того, куди ми хочемо рухатися. Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжувати спільну роботу та рухатися вперед", – додав Пермейн.

Alan extends as Team Principal & Co-CEO Sporting until 2031 🙌 #F1 #VCARB https://t.co/UzIaCV9JpX — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 6, 2026

Британський інженер є керівником Рейсінг Буллз із 2025 року, а до цього він був її гоночним директором.

В період з 1989 по 2023 рік Пермейн працював в одній команді, яка почергово мала назви Бенеттон, Рено, Лотус та Альпін. У 2024-му він приєднався до "биків".

Також фахівець свого часу працював із Міхаелем Шумахером та Фернандо Алонсо, які здобули під час роботи з британцем по два чемпіонські титули.

Напередодні Гран-прі Бразилії Рейсінг Буллз посідають 5 місце в турнірній таблиці Кубку конструкторів, набравши 108 очок.

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