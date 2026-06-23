Юніор Ред Булла дебютує в Формулі-1 у 2027 році – ЗМІ

Пілот Кампос Рейсінг у Формулі-2 Нікола Тсолов гарантував собі місце у Формулі-1 на сезон-2027 року в команді Рейсінг Буллз.

Про це повідомляє SoyMotor.

Його перехід до команди залежатиме від подальших рішень Макса Ферстаппена щодо свого майбутнього в Ред Булл.

"Рішення Макса є ключовим. Якщо він вирішить залишитися, один із пілотів Рейсінг Буллз стане зайвим. І цим пілотом апріорі є Ліам Лоусон – він має всі шанси опинитися за бортом. З іншого боку, якщо Ферстаппен піде, перед брендом енергетичних напоїв відкриються ширші перспективи. У будь-якому разі, угода щодо просування Ніколи Тсолова – це вже реальність. Болгарський гонщик переконав босів Ред Булл своїми високими результатами й гарантував собі місце в Рейсінг Буллз на сезон 2027 року", – повідомляють у виданні.

Болгарський гонщик, який є новачком у Формулі-2, наразі посідає друге місце в загальному заліку, відстаючи від лідера лише на шість очок.

Тсолов здобув три перемоги в поточному сезоні, вигравши дві гонки та один спринт, зокрема здобувши тріумф у першій гонці в Австралії.

Нагадаємо, що також у Формулу-1 може потрапити чинний чемпіон Формули-2 Леонардо Форнаролі та повернутися гонщик системи Ред Булл Юкі Цунода.

Окрім цього учасник молодіжної програми Феррарі Рафаель Камара став головним кандидатом на перехід до Формули-1 у сезоні 2027 року.