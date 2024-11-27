Боротьба протягом усього сезону: Ред Булл сумнівається у своєму боліді 2025 року

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше заявив, що команда сумнівається у своїх шансах стати чемпіоном у наступному сезоні.

Слова фахівця "биків" наводить Motorsport.

"Я не впевнений щодо 2025 року. Я не впевнений, тому що вважаю, що інші дуже швидкі або вже такі. Це буде боротьба на весь рік", – сказав Ваше.

Втім, він вбачає у своєму браку оптимізму потенційну силу, адже його песимістична оцінка змусить команду копати глибше і знаходити додатковий потенціал у RB21.

"Якщо у вас є впевненість у цьому бізнесі, ви мертві. Ви повинні багато працювати, і всі в команді повинні багато працювати. Всі працюють наполегливо. Коли ви бачите, скільки у нас людей, які намагаються знайти дуже маленьку кількість продуктивності і додають скрізь, це дуже складне завдання".

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Ваше також сказав, що домінування Ред Булл в останніх сезонах викликало певне здивування. Він очікував, що суперники будуть набагато ближчими.

"Якщо чесно, те, що сталося цього року з точки зору боротьби, це те, чого ми очікували у 2023 році. У 2022 році ми розпочали сезон не з найшвидшим болідом, оскільки Феррарі була сильнішою. Тож ми очікували на боротьбу в 2023 році, але цього не сталося. І в цьому році на початку сезону її також не було! Цього я не можу пояснити. Це не означає, що ми працювали краще. Це було більше схоже на те, що інші погано працювали в певні періоди. Макларен пізно почав демонструвати результати. І це не наша вина. Машина не сильно змінилася. В абсолютних показниках вона залишилася такою ж самою. Але ми повинні поліпшити продуктивність машини, тому що інші швидші".

І хоча Макс Ферстаппен став чотириразовим чемпіоном світу за підсумками Гран-прі Лас-Вегасу, Ред Булл майже гарантовано втратить статус переможця Кубку конструкторів.

За два етапи до кінця сезону австрійська команда займає третє місце у заліку, відстаючи від лідера в особі Макларен на 53 очки. Між ними йде Феррарі, яка відстає від "помаранчевих" на 24 бали.