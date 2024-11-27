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Боротьба протягом усього сезону: Ред Булл сумнівається у своєму боліді 2025 року

Олексій Погорелов — 27 листопада 2024, 21:26
Боротьба протягом усього сезону: Ред Булл сумнівається у своєму боліді 2025 року
Макс Ферстаппен
Motorsport

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше заявив, що команда сумнівається у своїх шансах стати чемпіоном у наступному сезоні.

Слова фахівця "биків" наводить Motorsport.

"Я не впевнений щодо 2025 року. Я не впевнений, тому що вважаю, що інші дуже швидкі або вже такі. Це буде боротьба на весь рік", – сказав Ваше.

Втім, він вбачає у своєму браку оптимізму потенційну силу, адже його песимістична оцінка змусить команду копати глибше і знаходити додатковий потенціал у RB21.

"Якщо у вас є впевненість у цьому бізнесі, ви мертві. Ви повинні багато працювати, і всі в команді повинні багато працювати. Всі працюють наполегливо.

Коли ви бачите, скільки у нас людей, які намагаються знайти дуже маленьку кількість продуктивності і додають скрізь, це дуже складне завдання".

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Ваше також сказав, що домінування Ред Булл в останніх сезонах викликало певне здивування. Він очікував, що суперники будуть набагато ближчими.

"Якщо чесно, те, що сталося цього року з точки зору боротьби, це те, чого ми очікували у 2023 році. У 2022 році ми розпочали сезон не з найшвидшим болідом, оскільки Феррарі була сильнішою.

Тож ми очікували на боротьбу в 2023 році, але цього не сталося. І в цьому році на початку сезону її також не було! Цього я не можу пояснити.

Це не означає, що ми працювали краще. Це було більше схоже на те, що інші погано працювали в певні періоди. Макларен пізно почав демонструвати результати. І це не наша вина. Машина не сильно змінилася. В абсолютних показниках вона залишилася такою ж самою. Але ми повинні поліпшити продуктивність машини, тому що інші швидші".

І хоча Макс Ферстаппен став чотириразовим чемпіоном світу за підсумками Гран-прі Лас-Вегасу, Ред Булл майже гарантовано втратить статус переможця Кубку конструкторів.

За два етапи до кінця сезону австрійська команда займає третє місце у заліку, відстаючи від лідера в особі Макларен на 53 очки. Між ними йде Феррарі, яка відстає від "помаранчевих" на 24 бали.

Раніше Ферстаппен висловив припущення, що він міг би виграти титул чемпіона світу за кермом боліда інших команд.
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